Medicamentos experimentais em teste para tratamento do Alzheimer

RTP30 Jul, 2018, 15:59 | Mundo

Alguns cientistas estudam medicina de precisão ou medicina personalizada, que é utilizada para o tratamento de cancro da mama ou do colo do útero. Outros concentram-se na imunoterapia – modificação de células, capazes de reconhecer o cancro – uma forma de tratamento eficaz para o cancro da pele, pulmão, rim e bexiga.



Christiane Reitz, professora assistente de neurologia e epidemiologia no Departamento de Neurologia da Universidade de Columbia explicou que “na medicina de precisão, de forma a explicar o tratamento mais eficaz possível, os médicos selecionam tratamentos com base no perfil genético do paciente.”

A doença de Alzheimer é a sexta causa de morte nos Estados Unidos.

Segundo Reitz, o primeiro passo na aplicação da medicina de precisão para o Alzheimer é aprender “tantas variantes genéticas quanto possível”. A pesquisa concentra-se na identificação de fatores genéticos e não genéticos que contribuem para alterações no cérebro.



“Há doenças causadas por um ou poucos genes”, acrescentou. A doença de Huntington – doença hereditária que é causada pela ausência de um cromossoma -, por exemplo, é causada por uma única mutação genética.



“Existem provavelmente mais de cem genes envolvidos na doença de Alzheimer. Conhecemos alguns, mas não todos. É preciso identificar os restantes”, disse Reitz.



O Alzheimer é um tipo de demência que provoca deterioração de funções cognitivas, como a memória, atenção, concentração, linguagem e pensamento.



Um estudo recentemente publicado por Reitz observou que os cientistas descobriram que existem zonas no cromossoma que têm mais probabilidade de sofrer mutações. Dessa forma, há uma maior contribuição para o risco da doença.



Os cientistas pretendem ser capazes de identificar a causa específica da doença de um paciente, estudando o seu perfil genético, pois “dessa forma o tratamento mais eficaz para esse paciente pode ser determinado e depois aplicado”, disse Reitz.



Na semana passada foi apresentado um medicamento experimental na Conferência Internacional da Associação de Alzheimer, em Chicago.

Medicamento experimental





Anavex Life Sciences Corp – ativa o recetor Sigma 1.



O recetor Sigma 1 “está envolvido em várias vias importantes relacionadas com a doença de Alzheimer”, disse Hampel. Diminui o stress oxidativo e a inflamação no cérebro, ambos ligados ao envelhecimento. Reduz a beta-amilóide – pedaços de proteína – e tau hiperfosforilada – proteínas que estabilizam os microtúbulos.



A vantagem de se atacar esse vírus é que “ativa o próprio mecanismo de defesa do corpo para restaurar o equilíbrio celular”, acrescentou Hampel.



Juntamente com os colegas, Hampel apresentou o Alzheimer. Realizaram uma pesquisa para saberem qual o efeito do medicamento em 32 pacientes com Alzheimer. O estudo mostrou que “os pacientes melhoraram a cognição quanto às atividades da vida diária”, depois de tomarem o medicamento durante 1 ano.



“Alguns também tiveram efeitos positivos quanto às insónias, melhoraram o sono. Um problema comum entre os pacientes com Alzheimer” disse Hampel.



Segundo o estudo, os participantes com um perfil genético favorável apresentaram melhores resultados nos testes de cognição e atividades diárias.



Embora só tenham participado 32 pessoas no estudo, Hampel diz sentir-se confiante. “Os dados genéticos dos pacientes são mais precisos, e portanto não são necessários muito pacientes.”



De acordo com a Alzheimer.



“Tratar o paciente certo com a droga certa na hora certa”, é o lema que Hampel segue. Harald Hampel, professor da Sorbonne, em Paris, explicou que o medicamento Anavex 2-73 – medicamento de precisão da– ativa o recetor Sigma 1.O recetor Sigma 1 “está envolvido em várias vias importantes relacionadas com a doença de Alzheimer”, disse Hampel. Diminui ooxidativo e a inflamação no cérebro, ambos ligados ao envelhecimento. Reduz a beta-amilóide – pedaços de proteína – e tau hiperfosforilada – proteínas que estabilizam os microtúbulos.A vantagem de se atacar esse vírus é que “ativa o próprio mecanismo de defesa do corpo para restaurar o equilíbrio celular”, acrescentou Hampel.Juntamente com os colegas, Hampel apresentou o estudo na conferência sobre. Realizaram uma pesquisa para saberem qual o efeito do medicamento em 32 pacientes com. O estudo mostrou que “os pacientes melhoraram a cognição quanto às atividades da vida diária”, depois de tomarem o medicamento durante 1 ano.“Alguns também tiveram efeitos positivos quanto às insónias, melhoraram o sono. Um problema comum entre os pacientes com” disse Hampel.Segundo o estudo, os participantes com um perfil genético favorável apresentaram melhores resultados nos testes de cognição e atividades diárias.Embora só tenham participado 32 pessoas no estudo, Hampel diz sentir-se confiante. “Os dados genéticos dos pacientes são mais precisos, e portanto não são necessários muito pacientes.”De acordo com a CNN , já começou a ser feito um estudo com 450 participantes com“Tratar o paciente certo com a droga certa na hora certa”, é o lema que Hampel segue.