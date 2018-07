Partilhar o artigo Médico e mergulhadores que ficaram junto do grupo também estão fora da gruta Imprimir o artigo Médico e mergulhadores que ficaram junto do grupo também estão fora da gruta Enviar por email o artigo Médico e mergulhadores que ficaram junto do grupo também estão fora da gruta Aumentar a fonte do artigo Médico e mergulhadores que ficaram junto do grupo também estão fora da gruta Diminuir a fonte do artigo Médico e mergulhadores que ficaram junto do grupo também estão fora da gruta Ouvir o artigo Médico e mergulhadores que ficaram junto do grupo também estão fora da gruta