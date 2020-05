Médicos de saúde pública pedem ao Facebook fim de notícias falsas

É uma carta remetida ao fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, assinada por médicos de saúde pública de todo o mundo. Uma centena de especialistas exigem a Zuckerberg e a outros gestores das maiores redes sociais, que travem as notícias falsas e a desinformação que reina na internet.