Médicos italianos apelam por ajuda urgente

Itália já regista mais mortes por novo coronavírus do que a China. Nas últimas 24 horas morreram 427 pessoas. Desde o início da epidemia, a COVID-19 já provocou 3405 vítimas mortais. O número de novas infeções em Itália também foi o maior registado no país, num só dia, 4480 novas infeções. São agora 33190 as pessoas com a doença. No epicentro italiano da COVID-19, na cidade de Bergamo, os cadáveres estão agora a ser transportados por militares para fora da cidade. Há falta de espaço para alojar tantos corpos.