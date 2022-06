Médicos Sem Fronteiras alertam para indicadores "alarmantes" de uma grave crise nutricional na Etiópia

"O que mais nos assusta neste momento é que estamos apenas a começar a ver a ponta do icebergue, e já é esmagador", disse Raphael Veicht, coordenador de emergência dos MSF em Adis Abeba, capital etíope.

E prosseguiu: "No Hospital Dupti, que é o único hospital de referência funcional em toda a região de Afar, estamos a ver crianças a chegar após viagens incrivelmente longas e difíceis, e muitas acabam por morrer em 48 horas, porque estão demasiado doentes e mal nutridas para terem uma hipótese de sobrevivência".

Centenas de milhares de pessoas em Afar fugiram das suas casas no contexto do conflito recente e encontram-se agora, a par das comunidades anfitriãs para onde se deslocaram, a enfrentar os impactos da seca, fome e uma terrível falta de acesso a cuidados de saúde e água potável.

Desde abril, os MSF têm vindo a aumentar o seu apoio ao Hospital Dupti, que serve uma população superior a 1,1 milhões de pessoas, incluindo centenas de milhares de pessoas deslocadas.

Este ano, o número de crianças gravemente subnutridas admitidas no hospital já ultrapassou o do ano anterior e as taxas de mortalidade dos doentes são surpreendentemente elevadas, ultrapassando os 20% em algumas semanas.

Nas últimas oito semanas morreram 35 crianças, das quais mais de dois terços nas 48 horas seguintes à admissão.

"Claramente, muitas pessoas em Afar não conseguem aceder aos níveis mínimos de cuidados de saúde, alimentos e água necessários para sustentar a vida humana, devido a uma combinação de conflito recente, deslocação, falta de acesso a cuidados de saúde, escassez de alimentos e água, combinada com uma resposta humanitária insuficiente", disse Veicht.

"É urgentemente necessária uma assistência humanitária em grande escala às pessoas deslocadas e às comunidades de acolhimento vulneráveis, tendo a segurança alimentar, os cuidados de saúde primários, a nutrição e a água como pontos-chave".

A organização refere que apenas 20% das estruturas de saúde na região de Afar são funcionais. No Hospital Dupti, mais de 80% das crianças subnutridas admitidas para cuidados de saúde não tiveram acesso prévio aos cuidados de saúde, antes de chegarem ao hospital de referência.

Os doentes dizem aos MSF que têm dificuldade em aceder aos cuidados de saúde, alimentação, água limpa ou outras necessidades básicas, levando a níveis mais elevados de desnutrição e doenças com risco de vida.

Centenas de milhares de pessoas estão a lutar para sobreviver, não só em Afar, mas também em outras partes da Etiópia.

Em Wardher, região da Somália, as chuvas começaram finalmente, mas as pessoas continuam a enfrentar desafios acrescidos de insegurança alimentar e hídrica, ligados a um período prolongado de seca.

A organização MSF concluiu recentemente uma campanha de vacinação contra o sarampo, que atingiu mais de 7.000 crianças em 50 locais diferentes e implementou uma vigilância médica para reagir rapidamente às necessidades médicas de emergência.

Comunidades de toda a região alertam para a seca catastrófica, que está a matar o gado e outras linhas vitais para a sobrevivência, enquanto a água, os alimentos e o acesso aos cuidados de saúde estão frequentemente fora de alcance.