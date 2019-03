Médicos Sem Fronteiras alertam que Ébola está a vencer batalha no Congo

RTP07 Mar, 2019, 11:48 / atualizado em 07 Mar, 2019, 12:00 | Mundo

“Confrontamo-nos com uma contradição surpreendente: por um lado, temos uma resposta rápida e alargada com novas ferramentas, como vacinas e tratamentos que oferecem resultados prometedores quando as pessoas chegam em estados iniciais da doença; e, por outro lado, as pessoas com Ébola continuam a morrer nas comunidades e não confiam o suficiente na resposta de combate ao Ébola para se chegarem à frente", resumiu a presidente internacional da MSF.





Sete meses após o início do surto de Ébola mais mortífero da história da República Democrática do Congo, Joanne Liu admite que a resposta à doença está a falhar muito por causa do clima de crescente desconfiança da comunidade e, por isso, pede um novo rumo.









"A utilização de polícia e das forças armadas como forma de obrigar as pessoas a respeitarem as medidas de saúde contra o Ébola está a alienar a comunidade e é contraproducente em relação ao objetivo de controlo da epidemia", sustenta a organização em comunicado





"O uso da coerção em atividades como funerais seguros, investigação de contaminações e admissão nos centros de tratamento desencoraja as pessoas de virem por vontade própria e leva-as a esconderem-se", ilustra ainda a organização.









A MSF suspendeu, na semana passada, as atividades dos centros de Katwa e Butembo, na província de Kivu do Norte, na sequência de ataques repetidos a dois centros de tratamento.





“Apesar de as causas desses atos não serem todas a mesma, é claro que várias contendas políticas, sociais e económicas estão cada vez mais cristalizadas em torno da resposta”, acrescenta a organização.

Novo rumo para a resposta

A presidente internacional da MSF defende que a resposta à doença "terá que tomar um novo caminho" e "devem ser dadas alternativas aos pacientes e às suas famílias".











“O Ébola é uma doença brutal, provoca medo e o isolamento dos pacientes, famílias e pessoal de ação médica", acrescenta.





Vivem cerca de 700 portugueses na República Democrática do Congo.







c/ Lusa



As autoridades congolesas têm que deixar de tratar o surto como "um caso de ordem pública" e abandonar "o aumento da força", defendeu Liu, sublinhando que se "trata de uma epidemia".Nas comunidades afetadas há uma "grande hostilidade" contra "a resposta ao Ébola" e os "mais de 30 ataques" ao pessoal médico nas últimas semanas ilustram essa hostilidade, afirmou Joanne Liu.O modo de atuação foi idêntico nos dois casos, tendo vários atacantes não identificados queimado tendas e outros equipamentos nas instalações geridas pelos MSF.Segundo a organização, para a origem das tensões contribuíram desde "a canalização massiva de recursos que se focam apenas no ébola numa região negligenciada, afetada por conflitos e violência e necessidades sanitárias antigas, ao adiamento da realização de eleições justificado pelo surto do ébola, exacerbando as suspeitas de que o Ébola está a ser usado numa conspiração política".Entretanto, um dos centros foi reaberto pelo Ministério de Saúde do Congo, que assume a gestão juntamente com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).Com mais de 80 mil pessoas inoculadas, "são necessárias mais vacinas" para conseguir atingir mais população."Terão que ser atendidas outras necessidades sanitárias das populações e a coerção não poderá ser usada para detetar e tratar pacientes, forçar funerais seguros e descontaminar habitações", uma e outra forma através do fogo, na maioria das vezes, refere Liu."A resposta ao Ébola terá que ser centrada no paciente e na comunidade. Os pacientes têm que ser tratados como pacientes e não como uma espécie de ameaça biológica", concluiu Joanne Liu.A Organização Mundial da Saúde registou 907 casos de ébola nas províncias de Kivu do Norte e Ituri, tendo morrido 569 pessoas.De acordo a MSF, mais de 40 por cento dos novos casos de morte por ébola desde o início do ano são de pessoas que morreram nas suas comunidades.A organização humanitária de emergência médica manteve as operações nas cidades de Kayna e Luberu, também na região do Kivy do Norte, além de duas instalações nas cidadesd e Bwanasura e Bunia, na província de Ituri.Três elemmentos da organização estão desaparecidos há quase seis anos, após terem sido raptados em Kamango, enquanto procediam a avaliações médicas.