Médicos seniores demitem-se em apoio a estagiários em greve na Coreia do Sul

Representantes de professores de medicina de 20 universidades da Coreia do Sul, que também são médicos chefes em hospitais universitários, reuniram-se hoje.

O líder do grupo, Bang Jae-seung, disse que 16 das universidades declararam-se "massivamente a favor" do apoio aos jovens médicos.

Os professores de "cada universidade decidiram enviar cartas de demissão a partir de 25 de março", disse Bang aos jornalistas.

"Chegámos a um consenso de que, até que a demissão seja finalizada, cada indivíduo terá de fazer o seu melhor para cuidar dos seus pacientes, como tem feito até agora", sublinhou o dirigente.

Bang não revelou o número exato de professores que poderão deixar os cargos a partir de 25 de março.

A greve por tempo indeterminado foi lançada em 20 de fevereiro, contra a reforma do setor promovida pelo Governo da Coreia do Sul, que inclui o aumento do número anual de licenciados em medicina de 3.000 para 5.000.

A Associação Médica Coreana denunciou que estas medidas implicam uma carga insustentável para as universidades e não resolvem a falta de incentivos para escolher as especialidades mais mal pagas, como a pediatria, ou para preencher vagas em locais remotos.

Bang Jae-seung disse que os médicos não podiam aceitar tal aumento e pediu ao Governo que reconsiderasse o plano.

"Sem isso será impossível iniciar negociações", disse, acrescentando que "se a situação continuar, os hospitais universitários entrarão em colapso em breve, o que será um duro golpe para o sistema médico".

A greve perturbou o funcionamento dos hospitais da Coreia do Sul, obrigando a cancelar tratamentos cruciais e cirurgias.

Quase 70% (8.945) dos 13 mil médicos residentes do país entregaram cartas de demissão numa centena de hospitais universitários e a esmagadora maioria permanece ausente, apesar do Governo ter emitido uma ordem de regresso ao trabalho.

De acordo com a lei sul-coreana, os médicos, considerados trabalhadores essenciais, não podem fazer greve.

O Governo da Coreia do Sul anunciou na segunda-feira o início dos procedimentos para suspender as licenças de mais de 4.900 jovens médicos, o primeiro passo antes de uma suspensão administrativa de três meses.

Esta medida poderá ainda atrasar em mais de um ano o curso de especialização e quaisquer formações posteriores na carreira, já que os processos dos médicos vão ficar com a medida disciplinar e o motivo registados.

O ministro da Saúde sul-coreano, Cho Kyoo-hong, prometeu ser tolerante com os médicos que abandonem a greve antes de concluídos os procedimentos de suspensão.

A 03 de março, cerca de 30 mil médicos -- 15 mil, indicou a polícia local -- manifestaram-se nas ruas de Seul.