Médicos venezuelanos querem ponte aérea com Rússia para garantir vacinas

", disse Jaime Lorenzo aos jornalistas.O responsável da MUV frisou que um plano de vacinação deve começar nas regiões que registaram um maior número de óbitos, ou de maneira equitativa.", disse.Lorenzo acrescentou desconhecer um plano das autoridades venezuelanas para garantir vacinas em todos os cantos do país.A Venezuela é um dos países da América Latina com maior experiência em vacinação, mas está "há anos em emergência humanitária", destacou.Por outro lado, Jaime Lorenzo defendeu existir um grave problema de escassez de combustível e insuficientes viaturas com capacidade de refrigeração adequada para transportar as vacinas no país.





Primeira remessa já chegou







No sábado, a Venezuela recebeu as primeiras 100 mil doses da vacina russa Sputnik-V contra a covid-19, destinadas à população mais vulnerável e aos profissionais da saúde, para reduzir a transmissão local da doença.As vacinas russas chegaram ao aeroporto de Simón Bolívar, no norte de Caracas, num voo da companhia aérea estatal venezuelana Conviasa. A vice-Presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou que a Rússia "estendeu uma mão solidária e amiga" aos venezuelanos.O processo de vacinação começou na quinta-feira em Caracas, de acordo com a imprensa local.Segundo a Academia Nacional de Medicina (ANM) da Venezuela,