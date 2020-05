Medidas contra Covid-19 podem significar milhões de infetados com tuberculose

O foco do mundo está apontado à Covid-19. Longe dos olhares, casos não diagnosticados e não tratados de tuberculose deverão ser sinónimo de mais 1,4 milhões de mortes.

Os dados, publicados esta quarta-feira, significam um retrocesso de cinco a oito anos no combate à tuberculose. São baseados num cenário de três meses de lockdown e dez meses para restaurar todos os serviços que foram sendo encerrados.



Neste momento, não há uma vacina contra a tuberculose para adultos, apenas uma para crianças.

O estudo foi financiado pela Parceria Stop TB, em colaboração com o Imperial College London, Avenir Health e universidade Johns Hopkins. Foi baseado em informação de estimativas rápidas do impacto do coronavírus nos serviços de tuberculose em países com alguns dos números mais elevados de casos de infeção.