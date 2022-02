"Medidas massivas" contra a Rússia, diz António Costa

Durante o encontro, os líderes contactaram o presidente ucraniano, momento que o primeiro-ministro português relatou como "um momento particularmente dramático e emocionante", no qual foi descrita a situação na Ucrânia, "desmentindo claramente a versão de que se trata de uma operação militar especial e focada nas regiões separatista".



"Esta ação exige uma resposta da comunidade internacional", declarou Costa aos jornalistas. "Por um lado, a NATO dará seguramente amanhã a resposta, no sentido da dissuasão e de garantir a defesa de todos os países da NATO e em especial aqueles que têm fronteira com a Ucrânia, ou estão na proximidade da Ucrânia".



Recordando que a União Europeia "não é uma organização militar", o chefe do Executivo afirmou que foi aprovada "uma proposta que a Comissão Europeia" que tem em vista a aprovação "de um segundo pacote de sanções, depois de largos meses de discurso diplomático" e com "medidas massivas, que visam atingir, em particular, o setor financeiro, o da energia e o dos transportes".



Segundo Costa, estas medidas limitam ainda %u201Ca capacidade de financiamento internacional das empresas estatais russas e do Estado russo%u201D e também "a concessão de vistos a titulares de passaportes diplomáticos ou de serviço".



"O Conselho mandatou a Comissão para continuar a acompanhar a situação e preparar um novo pacote de sanções para o caso da Rússia persistir na violação do Direito Internacional, na sua ação militar e não retirar os seus militares e ofensivas relativamente à Ucrânia, não respeitando a sua integridade territorial", continuou.