Medidas retaliatórias contra Tóquio e Seul "razoáveis", diz imprensa chinesa

O Global Times, jornal oficial do Partido Comunista Chinês, defendeu que as medidas adotadas por Pequim são uma "resposta direta e razoável" e visam "proteger os seus interesses legítimos", depois de "alguns países exagerarem a situação epidémica" na China e imporem restrições, numa "clara demonstração de manipulação política".

O Japão passou a exigir, esta semana, que os viajantes provenientes do território chinês, com exceção de Hong Kong, apresentem um teste PCR negativo antes de embarcarem e façam outro teste à chegada.

Outros países, incluindo Portugal, adotaram medidas semelhantes.

Também a China exige a apresentação de um resultado PCR negativo a quem viaja para o seu território. O país asiático manteve as fronteiras encerradas durante quase três anos, impondo períodos de quarentena até 28 dias, em instalações designadas, a viajantes oriundos do exterior.

A concessão de vistos para cidadãos chineses pelo Japão não foi afetada, ao contrário da Coreia do Sul, que suspendeu a emissão de vistos para turistas chineses até ao final de janeiro.

Segundo o Global Times, a Coreia do Sul não deve ficar "surpreendida" com a retaliação chinesa.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros Wang Wenbin limitou-se a comentar na terça-feira que, desde que a China anunciou a decisão de abrir fronteiras e gerir a covid-19 de forma mais branda, "alguns países anunciaram restrições sem levar em conta a ciência, os fatos e a situação epidémica real".

Embora Wang não tenha mencionado nem o Japão nem a Coreia do Sul, o porta-voz observou que "alguns países insistiram em tomar medidas discriminatórias contra a China".

"Rejeitamos essas medidas e adotamos medidas retaliatórias", apontou.

"Pedimos a esses países que tomem medidas baseadas em factos e na ciência, e que sejam proporcionais. A resposta à covid-19 não deve ser usada como pretexto para manipulação política. Não se pode discriminar", assegurou.

O porta-voz acrescentou que a "situação epidémica na China está a melhorar" e que "algumas províncias e cidades já ultrapassaram o pico de infeções".

"A vida e o trabalho estão a voltar rapidamente ao normal", observou. "A China logo trará vitalidade económica e oportunidades para o mundo, e vai estar numa posição melhor para estabilizar e impulsionar a economia global", realçou.

Dezenas de países e regiões impuseram restrições aos viajantes oriundos da China por temerem o surgimento de novas variantes e considerarem que Pequim não está a divulgar dados reais sobre a extensão da vaga de casos.

Apesar do `tsunami` de infeções e dos cenários de alta pressão hospitalar registados em algumas cidades chinesas após o abandono da política de `zero covid`, as autoridades do país reportaram apenas algumas dezenas de mortes recentes pela doença.

A China, que abriu as suas fronteiras a 8 de janeiro, defende que tem partilhado dados "de forma aberta, atempada e transparente" desde o início da pandemia.