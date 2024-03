Medina integra reunião do Eurogrupo em Bruxelas

Depois das eleições legislativas de domingo, Fernando Medina deve representar hoje Portugal na reunião do Eurogrupo, na qual haverá uma discussão sobre a evolução macroeconómica e a política orçamental na zona euro em 2025.Dado o acordo político alcançado em fevereiro entre os colegisladores sobre a revisão das regras de governação económica da UE,, dada a evolução económica.Numa entrevista à agência Lusa em meados de fevereiro, o comissário europeu da Economia,A posição surgiu dias depois de o Parlamento Europeu e os Estados-membros da UE terem chegado a acordo sobre a reforma das regras orçamentais do bloco, visando garantir a recuperação das finanças públicas e preservar simultaneamente o investimento.Em causa está a prevista retoma destas regras orçamentais, após a suspensão devido à pandemia de covid-19 e à guerra da Ucrânia, com nova formulação, apesar dos habituais tetos de 60% do PIB para a dívida pública e de 3% do PIB para o défice.Com o acordo alcançado, está prevista a diminuição da dívida de, pelo menos, um ponto percentual ao ano para os países com um rácio da dívida superior a 90% do PIB (como é o caso de Portugal) e de meio ponto percentual para os que estão entre este teto e o patamar de 60% do PIB.