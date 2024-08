Foto: Raneen Sawafta - Reuters

Entretanto, prossegue hoje no Qatar o diálogo para um cessar-fogo em Gaza sem a presença do Hamas à mesa das negociações.



O arranque da ronda negocial foi construtivo, dizem os Estados Unidos, que adiantam ainda que o Qatar e o Egito estão a mediar com o grupo islamista os termos das negociações em curso.