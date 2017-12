Médio Oriente: Confrontos provocaram quatro mortos

RTP09 Dez, 2017, 15:48 | Mundo

“Hoje de manhã as equipas de resgate encontraram os corpos de dois palestinianos que morreram na sequência dos bombardeamentos [feitos por avião] desta madrugada na zona norte da faixa de Gaza”, anunciou o porta-voz do Ministério da Saúde Palestino, Ashraf Al Qedra, citado pela agência noticiosa Efe.



Abbas recusa-se a receber Pence

“Dia da raiva”

Em causa estão dois homens de 28 e de 30 anos, que morreram na sequência dos três ataques aéreos desta madrugada (pelas 02h00 em Lisboa) na zona norte, centro e sul de Gaza, que provocaram danos materiais em edifícios das forças policiais Azedín al Qasam, ligadas ao Hamas.Entretanto, o Governo de Israel informou que, “em resposta aos mísseis lançados contra as comunidades israelitas na sexta-feira, a aviação militar bombardeou [esta madrugada] quatro edifícios da organização terrorista do Hamas na Faixa de Gaza”.Segundo a mesma informação, os bombardeamentos afetaram fábricas e armazéns de armas e um complexo militar, visando “afetar atingir muitas pessoas”.O presidente palestiniano, Mahmud Abbas, não se reunirá com o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, que visitará a região este mês.“Não haverá qualquer encontro com Pence. Os EUA pisaram uma linha vermelha que não deveriam ter ultrapassado”, declarou o assessor diplomático presidencial Majdi Al Jalidi à radio palestiniana.Na quinta-feira, um destacado líder do movimento nacionalista Al Fatah, Yibril Rajoub, disse que Pence não era bem recebido na Palestina, após o anúncio de Trump e apesar de se ter planeado a possibilidade de não o receber, não havia sido anunciada até hoje.A liderança palestiniana está, em Ramallah, para acordar as medidas a adotar em reação à declaração de Trump na quarta-feira, entre as quais poderá constar a revisão dos acordos de Oslo, dar por terminado o papel de mediador dos EUA no processo de paz, fortalecer a reconciliação palestiniana e pedir à ONU que delimite as fronteiras de Jerusalém.Pence tinha previsto reunir-se com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e depois deslocar-se a território palestiniano para fazer o mesmo com o Abas, as duas visitas que costumam realizar os representantes norte-americanos quando se deslocam à região.Os confrontos aconteceram após um “dia de raiva” em que milhares de palestinianos entraram em confronto com as forças israelitas para protestar contra a decisão unilateral do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de declarar Jerusalém capital de Israel.Na sexta-feira à tarde, a aviação israelita bombardeou posições militares do movimento radical islâmico Hamas em Gaza, também em resposta a tiros de 'rocket' disparados do enclave palestiniano em direção ao país, provocando pelo menos 15 feridos.Além destes dois mortos hoje conhecidos, registaram-se outros dois nos confrontos com forças israelitas em Jerusalém, na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, adianta a Efe.Os protestos na Cisjordânia, Faixa de Gaza e Jerusalém, no âmbito do Dia da Ira - contra a decisão dos EUA de reconhecerem Jerusalém como capital de Israel - fizeram também mais de uma centena de feridos.Após as orações do meio-dia sexta-feira, o principal dia da semana religiosa muçulmana, vários grupos de jovens na Cisjordânia e em Gaza dirigiram-se aos postos de controlo militares israelitas e lançaram pedras e cocktails molotov contra os soldados.Os militares israelitas responderam a tiro, com balas de borracha, fogo real (segundo testemunhas) e usando material anti-distúrbios.