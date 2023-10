Médio Oriente e Ucrânia preenchem cimeira UE-EUA

Trata-se da segunda cimeira que junta estes três dignitários – Joe Biden (EUA), Charles Michel (Conselho Europeu) e Ursula von der Leyen (Comissão Europeia) -, com as respetivas comitivas a integrarem ainda o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, e o alto representante da União Europeia (UE) para a Política Externa, Josep Borrell.desde 7 de outubro, dia em que o grupo islamita lançou um ataque sobre Israel, que tem retaliado desde então e visado a Faixa de Gaza com intensos bombardeamentos.Os líderes dos dois blocos tencionam, segundo fonte europeia, “comparar notas e partilhar informação” sobre a situação, após a cimeira extraordinária dos 27 de terça-feira, marcada pela preocupação com a situação humanitária na Faixa de Gaza, pelos efeitos que o conflito pode ter na segurança na Europa ou nos movimentos migratórios, e numa possível extensão das tensões a países vizinhos.Ainda no campo da gestão de conflitos, será debatido em Washington o compromisso comum de apoiar a Ucrânia na defesa da sua soberania e de impor custos à Rússia pela sua agressão.Questões económicas, tecnológicas e ambientais, mas também a relação com a China, irão igualmente marcar os trabalhos da cimeira.