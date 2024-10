Médio Oriente. IDF realizaram "ataques precisos" contra alvos militares do Irão

A televisão estatal iraniana confirmou que foram ouvidas várias explosões em Teerão que podem ter sido causadas pelo sistema de defesa aérea do Irão. Também há relatos de explosões na Síria, de acordo com várias agências noticiosas.







As IDF, forças militares de Israel, confirmaram em comunicado que estão a levar a cabo "ataques precisos" no Irão, depois de "meses de ataques continuados do regime iraniano".







"Como qualquer outro país soberano no mundo, o Estado de Israel tem o direito de responder. As nossas capacidades defensivas e ofensivas estão completamente mobilizadas. Faremos o que for necessário para defender o Estado de Israel e o povo de Israel", pode ler-se.





A Reuters avançou que Israel notificou os Estados Unidos antes da operação que levou a cabo no Irão. A informação foi confirmada à agência de notícias por uma fonte da Casa Branca, acrecentando que os norte-americanos não estiveram envolvidos na operação.







Ainda de acordo com a Reuters, os meios de comunicação nos Estados Unidos anunciaram que os ataques israelitas não visaram nem alvos nucleares nem infraestruturas petrolíferas.



Um marcar de posição de Israel

O jornalista José Manuel Rosendo, que tem acompanhado o conflito no Médio Oriente, considera que Israel quis marcar uma posição com os ataques levados a cabo em Teerão.





O jornalista acredita que a situação no sul do Líbano está a decorrer de forma lenta e que era necessário mostrar força por parte das IDF







Em relação à resposta do Irão, o jornalista acredita que ela chegará.

Retaliação pelos ataques de 1 de outubro

Estes ataques de Israel contra o Irão são a resposta prometida pelos líderes políticos israelitas, depois do ataque iraniano contra Israel no dia 1 de outubro.







Depois da morte de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, por parte das forças militares de Israel, o Irão lançou perto de 200 mísseis como resposta à atuação de Israel no Médio Oriente, não só no sul do Líbano mas também na Faixa de Gaza, onde mantém um conflito há mais de um ano.





Tanto o Hezbollah, no Líbano, como o Hamas, na Faixa de Gaza, são apoiados militarmente e financeiramente pelo Irão.