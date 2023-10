Médio Oriente. McDonald`s e Amazon alegadamente envolvidas em tráfico de mão-de-obra

“Foram induzidos em erro para aceitarem trabalhos mal pagos, sujeitos a taxas extorsivas e arbitrárias ou viram os seus passaportes confiscados”. Todas elas práticas que “são geralmente consideradas como indicadores de tráfico de mão-de-obra”, aponta The Guardian. De acordo com os relatos, os migrantes vão geralmente ao engano, julgam que vão trabalhar diretamente para a Amazon ou para a McDonald's mas são geralmente recrutados e contratados por empresas externas fornecedoras de mão-de-obra, ou outros parceiros locais, que gerem a sua relação com as grandes empresas. Segundo o jornal britânico, a maioria dos trabalhadores migrantes entrevistados são de origem nepalesa e relataram abusos laborais por parte das empresas ocidentais no Médio Oriente.Todas elas práticas que “são geralmente consideradas como indicadores de tráfico de mão-de-obra”, aponta

As conclusões de uma investigação do jornal The Guardian , do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ, na sigla em inglês) e de outros órgãos de comunicação social, atuais e antigos, nas instalações no Golfo Pérsico que alegaram “salários baixos, condições difíceis e um limbo jurídico com poucas proteções”.





Cerca de 50 trabalhadores, descreveram experiências penosas nas instalações da empresa Amazon na Arábia Saudita. Enfrentam longas jornadas de trabalho, sem direito a fazer pausas para beber água ou ir à casa de banho, e são alojados em grupos em salas sem condições de higiene ou saneamento.







Segundo revela o Guardian, muitos afirmaram que “não tiveram outra alternativa senão pagar taxas e multas elevadas que pareciam caprichosas e que representavam o equivalente a meses dos seus salários”. No caso dos trabalhadores da McDonald’s e da Amazon na Arábia Saudita, explicam que tiveram de pagar uma “taxa de recrutamento” a empresas de trabalho independente nos seus países de origem.







Também cerca de 14 funcionários estrangeiros dos hotéis do grupo Intercontinental e da empresa norte-americana Chuck E. Cheese afirmaram que os gerentes confiscaram os seus passaportes para que não se demitissem ou trabalhassem noutras empresas. Uma prática ilegal nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita.







Alguns trabalhadores da Amazon contaram que estão desprotegidos de qualquer segurança no emprego e que, consoante o volume de atividade, estão à mercê de um despedimento e do agravamento das condições precárias de vida. Muitas vezes enfrentados com o desemprego, sem direito a qualquer remuneração, ou ao realojamento sem direito sequer a uma cama.

Auditorias "concebidas para falhar"



Segundo fonte do jornal The Guardian, atualmente as grandes empresas ocidentais na região “estão a pagar auditorias de abuso de trabalhadores que são concebidas para falhar”. Tornando, desta forma, ineficaz as auditorias levadas a cabo desde 1990 cujo o objetivo era tentar proteger o direito dos trabalhadores estrangeiros.







As empresas visadas responderam a questões do jornal britânico, do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ) e de outros órgãos de comunicação social, mas não negaram as acusações de que são alvo por parte dos trabalhadores migrantes.





Enquanto a Amazon confirmou que “alguns trabalhadores das suas instalações tinham sido mal tratados e agradeceu-lhes por terem falado”, a empresa norte-americana McDonald’s considerou as alegações dos trabalhadores migrantes “extremamente preocupantes”.





Também o grupo hoteleiro InterContinental e a cadeia americana de entretenimento familiar e restauração Chuck E. Cheese afirmaram “levar muito a sério o tratamento justo dos trabalhadores”.