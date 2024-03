Esta nomeação surge no decurso da crescente pressão para reformar o órgão de governo dos territórios palestinianos ocupados e melhorar a sua governação na Cisjordânia ocupada.



O novo primeiro-ministro foi designado para liderar o socorro e a reconstrução da Faixa de Gaza e reformar as instituições da Autoridade Palestiniana.



Mohammad Mustafa substitui o ex-primeiro-ministro Mohammed Shttayah que, juntamente com o seu governo, renunciou em fevereiro.