"Medíocre". Trump surpreendido com escolha de Harris para vice-presidente de Biden

” durante a campanha das primárias do Partido Democrático, que Joe Biden venceu, afirmou Donald Trump durante a conferência de imprensa diária na Casa Branca, poucos minutos depois do anúncio do candidato democrata.“Ela teve maus resultados nas primárias. E isto é como uma sondagem”, acrescentou o Presidente dos Estados Unidos e candidato à reeleição pelo Partido Republicano.Trump acrescentou queO candidato à reeleição pelo Partido Republicano revelou que ficou "um pouco surpreendido ao ver que [Joe Biden] a escolheu. Há muito tempo que a observo e fiquei um pouco surpreendido”.Trump observou ainda que durante a audição do controverso candidato conservador ao Supremo Tribunal Brett Kavanaugh, em 2018, Kamala Harris foi “a mais mesquinha, a mais horrível, a mais insolente de todo o Senado”.. Foi horrível a forma como tratou o juiz Kavanaugh. E não esquecerei tão depressa”, frisou.Numa referência ao primeiro debata das primárias democratas, em 2019 - onde Kamala Harris, senadora da Califórnia atacou fortemente o ex-vice-presidente de Barack Obama devido a posições anteriores sobre as políticas de segregação radical na década de 1970 - Trump afirma que

“Joe Biden e Kamala Harris vão destruir a América”

Antes da conferência de imprensa diária, Donald Trump publicou na rede social Twitter um vídeo em que acusa Kamala Harris de ser “l” e de ter “dito coisas horríveis durante as primárias democratas”.No vídeo, a senadora da Califórnia é ainda acusada de querer “cobrar triliões em novas taxas”, de ter “”.”, remata o vídeo.Quando questionado durante a conferência de imprensa na Casa Branca sobre o vídeo, Donald Trump afirmou que a candidata democrata à vice-presidência “quer aumentar impostos e fundos militares”.Para Trump, o seu vice-presidente Mike Pence “é firme como uma pedra. Tem sido um vice-presidente fantástico, tem feito tudo o que se pode fazer. É respeitado por qualquer grupo religioso.