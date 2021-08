Mediterrâneo. 539 pessoas, incluindo um menor e três mulheres, desembarcam em Lampedusa

Mais de 500 migrantes desembarcaram em Lampedusa. Foi uma das maiores operações de sempre dos últimos tempos, em número de pessoas que chegaram à ilha do Mediterrâneo. Os migrantes foram localizados pelas autoridades italianas num barco de pesca e transferidos para várias embarcações.