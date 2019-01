Medo em relação aos migrantes está a deixar o mundo louco, adverte Papa

Lusa23 Jan, 2019, 13:59 | Mundo

O pontífice falava aos jornalistas na viagem para o Panamá, onde irá presidir as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), e quando questionado sobre a proposta de Donald Trump para construir um muro entre os Estados Unidos e o México respondeu: "É o medo que nos torna loucos".

Francisco, o primeiro papa oriundo da América Latina e filho de imigrantes italianos, tem colocado as questões relacionadas com os migrantes e com os refugiados entre os temas centrais do seu pontificado e por diversas ocasiões tem apelado à construção "de pontes e não de muros".

Nesta deslocação ao Panamá, país da América Central que faz ligação com a América do Sul, é expectável que o papa dirija palavras de encorajamento aos jovens centro-americanos, nomeadamente para criarem as suas próprias oportunidades de vida, mas que também peça aos governos da região para tomarem ações concretas.

Citado pelas agências internacionais, o arcebispo do Panamá, José Domingo Ulloa, afirmou que a mensagem de Francisco deve ter repercussões junto dos jovens centro-americanos que atualmente só percecionam um futuro livre de violência e de pobreza nos Estados Unidos e não nos respetivos países.

"Os jovens que muitas vezes caem nas mãos de narcotraficantes e que enfrentam tantas outras realidades", referiu o arcebispo.

A visita de Francisco ao Panamá acontece numa altura em que os serviços do governo federal norte-americano estão paralisados há mais de um mês, o designado `shutdown`.

A paralisação parcial dos serviços federais está em vigor devido ao braço-de-ferro entre Donald Trump, que insiste em obter financiamento para a construção de um muro na fronteira com o México, e os democratas no Congresso norte-americano, que se opõem à medida defendida pelo Presidente.

Ao longo dos últimos meses, grandes grupos de migrantes oriundos de países da América Central têm percorrido centenas de quilómetros, muitos deles a pé, em direção à fronteira dos Estados Unidos.

Fugir da miséria, da violência de grupos criminosos organizados e alcançar o `sonho americano` são as principais motivações destas pessoas.