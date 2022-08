Meio ano depois. Detectado o roubo de um famoso retrato de Churchill

Os ladrões devem ter roubado o quadro entre 25 de dezembro de 2021 e 6 de janeiro de 2022. Foi possível determinar estas datas, porque existem fotografias do retrato no Natal do ano passado, com a moldura original e fotografias posteriores a 6 de janeiro com uma moldura diferente - aquela que ficou até hoje.





Trabalhadores do hotel notaram na sexta-feira passada pequenas diferenças entre a moldura actual e aquela que aparecia em fotografias mais antigas. O retrato, realizado em 1941, é um dos mais famosos de Churchill, usado inclusivamente em notas de libra no Reino Unido. Tem um valor calculado em 100.000 dólares.





A polícia está a investigar o roubo, analisando as imagens existentes em câmaras de videovigilância, lamentando entretanto que, no momento do roubo, os hóspedes do hotel estivessem ainda obrigados a usar máscaras devido à pandemia.





A directora do hotel, Geneviève Dumas, comentou: "Provavelmente alguém queria o retrato para a sua colecção particular ou para vender (...) Isto significa muito para nós. Faz parte da história de Karsh, da história do hotel e da história de guerra do Canadá e da Grã-Bretanha. Espero que o hotel possa recuperar o retrato".





Vários hóspedes proeminentes, como George W. Bush, fizeram-se fotografar em frente do retrato.