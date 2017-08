Partilhar o artigo Meio milhão de "kits de peregrinos" à venda na Colômbia para visita do Papa Imprimir o artigo Meio milhão de "kits de peregrinos" à venda na Colômbia para visita do Papa Enviar por email o artigo Meio milhão de "kits de peregrinos" à venda na Colômbia para visita do Papa Aumentar a fonte do artigo Meio milhão de "kits de peregrinos" à venda na Colômbia para visita do Papa Diminuir a fonte do artigo Meio milhão de "kits de peregrinos" à venda na Colômbia para visita do Papa Ouvir o artigo Meio milhão de "kits de peregrinos" à venda na Colômbia para visita do Papa

Tópicos:

Bogotá Villavicencio Medellin CartagenaAlém, Episcopal Colômbia, Estrasburgo, Papa,