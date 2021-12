Meio século depois. Estados Unidos preparam-se para revogar direito ao aborto

Norma McCorvey, também conhecida por Jane Roe, argumentava que a sua gravidez era resultado de uma violação e procurava o direito ao aborto legal de acordo com a lei do Texas. Por sua vez, Henry Wade representava o Estado do Texas, que se opunha à legalização do aborto.Em causa está uma lei aprovada no Estado do Mississípi, em 2018, que proíbe o aborto a partir das 15 semanas de gestação. A lei está agora a ser avaliada pelo Supremo Tribunal.

A decisão apenas deverá ser conhecida em junho de 2022, mas a maioria de juízes conservadores do Supremo Tribunal sugere que irá ser aprovada.

Dos nove juízes que compõem o Supremo Tribunal, seis são conservadores e todos eles, incluindo os três nomeados pelo ex-presidente Donald Trump, indicaram que irão apoiar a lei do Mississípi.“A Constituição não é pró-vida ou pró-escolha na questão do aborto”, disse o juiz Brett Kavanaugh durante a fase de apresentação dos argumentos sobre a constitucionalidade da lei do Mississípi. Em vez disso, a Constituição “deixa a questão para ser resolvida no âmbito do processo democrático pelos povos dos Estados, ou talvez pelo Congresso”, acrescentou.“Esta é a maior oportunidade que o tribunal teve em 50 anos para corrigir a decisão Roe vs Wade e as decisões subsequentes sobre o aborto”, disse Mallory Quigley, vice-presidente da Susan B Anthony List, um grupo político que se opõe ao aborto.“Queremos que os Estados tenham a capacidade de aprovar leis que reflitam os valores do povo, de usar o processo democrático para obter consenso, e o consenso será diferente dependendo de onde estivermos”, disse Quigley, citada pela Al Jazeera

Consequências imediatas

A revogação da decisão de 1973 traria consequências imediatas para todo o país.“Se o caso Roe vs Wade for anulado, prevemos que dentro de um ano uns 26 Estados abolirão o direito ao aborto.”, lamentou Elizabeth Nash, do Instituto Guttmacher, organização não-governamental norte-americana que defende o direito ao aborto.

Batalha política

“Se querem ver uma revolução, anulem a decisão Roe vs Wade e vejam qual é a resposta do público, principalmente dos mais jovens”, disse a senadora democrata Jeanne Shaheen.Revogar o direito ao aborto apenas daria maior voz aos argumentos de que um Congresso democrata é necessário para proteger o direito à interrupção voluntária da gravidez e para nomear juízes que são a favor do aborto, defendem os democratas.considerou Gary Peters, senador do Michigan e presidente do Comité de Campanha Democrata do Senado. “Para ser franco, sabemos que a maioria das pessoas continua a acreditar que essa deve ser a lei do país”, acrescentou Peters. “Será uma questão incrivelmente poderosa”.Por outro lado, também os republicanos veem vantagens na aprovação da lei do Mississípi, defendendo que isso vai cristalizar os seus esforços de décadas para limitar, ou mesmo proibir, o aborto. “Hoje é o nosso dia”, afirmou Steve Scalise, da Louisiana, o segundo republicano da Câmara dos Representantes, diante do Supremo Tribunal a 1 de dezembro, dia em que foram ouvidos os argumentos no caso do Mississípi. “É para isso que temos trabalhado”, acrescentou.