Melania Trump visita crianças imigrantes detidas

Um dia depois de Donald Trump ter assinado uma ordem executiva dando por finda a separação das famílias imigrantes, Melania Trump viajou para o Texas onde se encontram as crianças retiradas de famílias imigrantes.



"Ela quer ver o que é a realidade", disse a porta-voz da primeira-dama, Stephanie Grisham, citada pela CNN. "Ela queria ver de perto o que tem estado a ver na televisão", acrescenta.



Segundo a agência Reuters, Melania Trump conheceu as 55 crianças de idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos que se encontram no New Hope Children’s Center. Seis delas foram separadas dos pais quando foram detidas a passar a fronteira ilegalmente.



"Estou feliz por estar aqui", diz Melania Trump. A primeira-dama dos Estados Unidos agradeceu aos responsáveis e funcionários do centro de detenção: "Deixem-me começar por reconhecer cada um de vocês e agradecer-vos por tudo o que têm feito, pelo trabalho heroico que fazem todos os dias e pelo que fazem por estas crianças".



"Como é que posso ajudar estas crianças a reunirem-se com as suas famílias o mais rápido possível?", perguntou a primeira-dama.



Melania Trump visitou as instalações, a zona de dormitórios e foi-lhe garantido que as crianças têm os seus próprios quartos. A primeira-dama teve ainda oportunidade de conversar com as crianças, apelando a que fossem bondosos uns para os outros.



Segundo a CNN, os responsáveis do abrigo asseguraram a Melania que as crianças eram bem tratadas: "Tratamo-las como nossos próprios filhos".



Donald Trump, relativamente à assinatura da ordem executiva que acaba com a separação das crianças dos pais, disse que contava com o apoio da filha e da esposa e acrescenta que "qualquer pessoa com coração" apoiaria a sua decisão. "Não gostamos de ver famílias separadas", afirma Trump.



A primeira-dama dos EUA vai continuar a visitar vários locais. É o primeiro membro da família Trump a testemunhar a realidade que tem captado a atenção de todo o mundo nos últimos dias.