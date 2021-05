Melbourne entra em confinamento

", disse o primeiro-ministro em exercício do estado de Vitória, James Merlino, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).Durante sete dias, os cinco milhões de habitantes de Melbourne só poderão sair de casa para comprar produtos essenciais, prestar e receber cuidados de saúde ou para se vacinarem contra a doença., que esteve confinada durante quatro meses, no ano passado,, indicou o governante.Na origem do novo foco de infeções terá estado um adepto de futebol que assistiu a um jogo num estádio em Melbourne, no domingo, com mais 23 mil espetadores.Esta semana, milhares de adeptos de futebol australianos já tinham recebido instruções para um autoisolamento e realizarem testes de covid-19, antes de o confinamento ser decretado.O responsável do estado de Vitória acusou o governo federal de ser em parte responsável pelo novo surto, denunciando o atraso na campanha de vacinação.", defendeu.Estes são os primeiros casos de contaminação local em Melbourne após três meses.