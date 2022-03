Melco Resorts perde 519 milhões de euros em 2021 em Macau

O resultado foi melhor do que aquele contabilizado em 2020, quando a Melco Resorts indicou perdas de 940,6 milhões de dólares (845 milhões de euros).



Na capital mundial do jogo existem três concessionárias, Sociedade de Jogos de Macau, Galaxy e Wynn, e três subconcessionárias, Venetian (Sands), MGM e Melco. A Galaxy foi a única das operadoras de jogo a terminar 2021 com lucros.



A Melco Resorts indicou que as receitas do segmento de jogo VIP caíram entre 21% e 46% nos casinos da empresa no último trimestre de 2021.



No final de dezembro, a operadora confirmou que tinha deixado de trabalhar com angariadores de apostas VIP, uma medida que já tinha sido tomada pela Galaxy e pela Wynn Resorts.



Em novembro, a indústria do jogo de Macau foi afetada pela queda do maior angariador de apostas VIP do mundo, a Suncity. As autoridades de Macau, decretaram então a prisão preventiva do diretor executivo do grupo Alvin Chau.



Poucos dias depois, a Suncity anunciou o fim das operações relacionadas com os angariadores de jogadores [`junkets`], já depois de, em 30 de novembro, ter encerrado as salas de jogo VIP em Macau, sendo que o grupo estava presente em mais de 40% dos casinos do território.



Em 30 de janeiro, a Polícia Judiciária de Macau anunciou a detenção de mais dois empresários por suspeitas de exploração ilícita do jogo, branqueamento de capitais e associação criminosa, incluindo o líder do grupo Tak Chun, que possui uma licença para operar como `junket`.



O número de licenças de promotores de jogo em Macau emitidas para este ano pela Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos caiu de 85 para 46.



Devido ao impacto causado pela pandemia de covid-19, os casinos em Macau terminaram 2021 com receitas de 86,8 mil milhões de patacas (9,5 mil milhões de euros), uma quebra de 70,3% em relação a 2019.



O jogo representa cerca de 80% das receitas do Governo e 55,5% do PIB de Macau, numa indústria que dá trabalho a mais de 80 mil pessoas, ou seja, a 17,23% da população empregada.



Nos últimos oito anos, Macau, o único local na China onde o jogo em casino é legal, passou de 11 para os atuais 42 casinos e gera significativamente mais receitas do que a indústria do jogo em Las Vegas, nos Estados Unidos.