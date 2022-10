Meloni apresenta terça-feira Programa do Governo no Parlamento

Giorgia Meloni, de 45 anos, a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe do Governo em Itália, será empossada pelo Parlamento depois de comparecer pela primeira vez na Câmara dos Deputados, onde o seu discurso está previsto para as 11:00 de terça-feira (10:00 em Lisboa), como acordado pelos porta-vozes dos grupos parlamentares.

A sessão será suspensa entre as 12:00 e as 13:00, para que Meloni se dirija ao Senado, regressando depois à Câmara dos Deputados, onde está previsto debate entre as 17:00 e as 17:30, noticia a Europa Press.

Por volta das 19:00, espera-se que Meloni peça a confiança da Câmara e o resultado da votação está previsto para as 20:30.

Não se esperam surpresas, visto que o partido liderado pela nova primeira-ministra, o Irmãos de Itália, de extrema-direita, e os aliados da Liga e Força Itália, somam 228 dos 400 deputados que constituem a câmara.

Na quarta-feira, Meloni passará pelo mesmo procedimento no Senado.

Com a investidura, o processo de formação do Governo ficará encerrado, após a vitória da líder da extrema-direita nas eleições de 25 de setembro, onde obteve a maior votação (26%).

A líder dos Irmãos de Itália tomou posse no sábado como primeira-ministra, perante o Presidente da República, numa cerimónia que teve lugar no Salão das Festas do Palácio do Quirinal, em Roma.

De seguida, Giorgia Meloni assinou o decreto da sua nomeação, cumprimentou o Presidente da República, Sérgio Mattarella, e presidiu ao juramento dos seus 24 ministros.

Os primeiros a fazê-lo foram os seus dois vice-presidentes, Matteo Salvini e Antonio Tajani, dirigentes, respetivamente, da Liga, de extrema-direita, e do conservador Força Itália, os dois partidos da coligação de direita que venceu as eleições de 25 de setembro.

Salvini terá também a pasta das Infraestruturas e Mobilidade Sustentável, enquanto Tajani tutelará os Negócios Estrangeiros.

Do total de 24 ministérios e um subsecretário da Presidência (Alfredo Mantovano) do Governo de Meloni, oito serão para o seu partido, quatro para a Liga e seis para o Força Itália, ao passo que seis serão ocupados por técnicos.

Eurocética notória, Meloni desistiu de fazer campanha pela saída de Itália do euro, mas prometeu defender mais os interesses do seu país em Bruxelas -- numa altura em que o crescimento depende dos quase 200 mil milhões de euros de subsídios e empréstimos concedidos pela UE a Itália, no âmbito do seu fundo de recuperação pós-pandemia de covid-19.