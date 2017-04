Membro da missão da OSCE morto na Ucrânia era norte-americano

Lusa 23 Abr, 2017, 20:04 | Mundo

Dois outros observadores, de nacionalidade alemã e checa, foram feridos na explosão de uma mina e hospitalizados, precisou o chefe adjunto da missão de observação especial da OSCE na Ucrânia, Alexander Hug, numa conferência de imprensa realizada em Kiev.

A patrulha viajava hoje de automóvel na província de Lugansk, quando a explosão ocorreu junto à localidade de Prishib, perto da linha de separação entre as forças ucranianas e os rebeldes pró-russos no leste da Ucrânia, disse a polícia de Lugansk à imprensa local.

O ministro dos Negócios Estrangeiros austríaco e presidente em exercício da organização, Sebastian Kurz, pediu uma "investigação profunda" do incidente para que os responsáveis pelo ataque respondam pelos seus atos.

A república separatista de Donetsk também confirmou a morte do observador, recordando que tinha sido pedido à OSCE para reforçar as medidas de segurança.

"Sabe-se que a caravana saiu da rota habitual e se deslocava por vias secundárias, o que está proibido no mandato da missão de observação da OSCE", disse Eduard Basurin, subcomandante das milícias rebeldes, a meios de comunicação social russos.

Embora os Acordos de Paz de Minsk de fevereiro de 2015 tenham acabado com a guerra entre o exército ucraniano e as milícias rebeldes, as escaramuças são constantes, assim como as baixas de ambos os lados.

O conflito no leste da Ucrânia matou mais de 9.800 pessoas desde abril de 2014.