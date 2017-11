Membros da Greenpeace entram em central nuclear francesa

Lusa28 Nov, 2017, 09:24 | Mundo

A organização não-governamental indicou que cerca de 20 ativistas entraram na central pelas 06:20 (05:20 em Lisboa) para alertar contra a "extrema vulnerabilidade" das piscinas de combustível nuclear usado.

Os ativistas quiseram "denunciar a inação" da energética EDF, operadora dos 58 reatores nucleares em solo francês, face aos alertas sobre o "risco nuclear".

Alguns dos ativistas subiram a uma dessas piscinas, enquanto outros deixaram a marca da sua mão, para "demonstrar a sua acessibilidade".

A Greenpeace recordou que no passado dia 12 de outubro outro grupo entrou na central de Cattenom, no noroeste do país, para evidenciar também a sua fragilidade.

"Desde então, a EDF não fez nada", acrescentou a ONG, que indicou que os seus ativistas conseguiram entrar hoje no local "em menos de dez minutos" e alertou que as piscinas de combustível são as que mais radioatividade contêm e não estão suficientemente protegidas de ataques exteriores.