Memorando entre Portugal e Reino Unido reforça cooperação no desenvolvimento

O documento, um instrumento para enquadrar iniciativas conjuntas nos países em desenvolvimento, foi assinado pelos dois chefes de diplomacia, João Gomes Cravinho e James Cleverly, após um encontro em Londres esta manhã.

Na agenda da reunião estiveram ainda a cooperação em questões como as alterações climáticas, a defesa e o comércio.

O ministro português esteve no Reino Unido durante dois dias no âmbito das celebrações do 650.º aniversário da Aliança Luso-Britânica, a aliança diplomática mais antiga em vigor.

O Tratado de Londres, assinado em 16 de junho de 1373, abriu caminho a uma relação comercial que movimentou 11.600 milhões de libras (13.600 milhões de euros no câmbio atual) em 2022, mais do que o dobro de 2021, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico em comunicado.

Londres e Lisboa têm planeado assinar um novo acordo bilateral de defesa no final do ano.

Portugal e Reino Unido tinham já tinham mostrado interesse em relançar a relação bilateral após a saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

Em 2022, o primeiro-ministro, António Costa, foi recebido em Londres pelo então homólogo Boris Johnson e os dois assinaram uma "Declaração Conjunta sobre Cooperação Bilateral entre Portugal e o Reino Unido".

O documento cobre as áreas da política externa, cooperação, investigação, ambiente, segurança, defesa, ciência, investimento, comércio, investigação, educação e proteção dos portugueses residentes no Reino Unido e dos britânicos residentes em Portugal.

A Declaração define o quadro das relações bilaterais luso-britânicas após o `Brexit`, apesar de um grande conjunto de áreas continuarem a ser reguladas no quadro das relações entre UE e Reino Unido.