Menino de cinco anos tem toda a turma do jardim-de-infância na sua audiência de adoção

Esta quinta-feira, o Tribunal de Grand Rapids, no Estado do Michigan, nos EUA, teve a sala de audiências cheia de crianças, de um jardim-de-infância, que quiseram apoiar a adoção de um amigo. As crianças levaram paus com corações nas pontas para o mostrar o amor pelo colega de turma.