Menores alvo de abusos sexuais em congregação mexicana

Esta a conclusão de um relatório elaborado pela própria congregação.



Um documento, como conta a jornalista Carla Pinto, que comprova os abusos deste organização católica.



Este relatorio assume um particular relevo porque durante décadas e até 2006, o Vaticano negou sempre as acusações de seminaristas que diziam ter sofrido abusos sexuais do padre Maciel.



Nos últimos anos o Papa Francisco tem-se batido pela denúncia destes crimes no seio da Igreja Católica.