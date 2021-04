Mensagem de Páscoa. Papa Francisco condena gastos dos países com armamento

O Papa pede uma distribuição rápida e mundial das vacinas contra a covid-19. Na benção %u2018Urbi et Orbi%u2019, Francisco condenou os gastos com armamento quando o mundo enfrenta uma pandemia e uma grave crise económica. E lembrou as vítimas das guerras e do terrorismo, entre elas, a população de Cabo Delgado.