Mentor digital de Trump vai gerir a campanha para a reeleição

Carlos Santos Neves - RTP27 Fev, 2018, 19:35 / atualizado em 27 Fev, 2018, 19:46 | Mundo

O anúncio do recrutamento de Parscale começou por ser noticiado no portal The Drudge Report, administrado por Matt Drudge, personalidade do campo conservador com uma “considerável influência” na Casa Branca de Donald J. Trump, observa a CNN.

“É claro que ele vai candidatar-se à reeleição”, confirmava em junho de 2017 a secretária de imprensa Sarah Huckabee Sanders.



A notícia não reside tanto no facto de Trump apontar à reeleição em 2020, uma vez que o primeiro passo deliberado nesse sentido foi dado em junho do ano passado, quando a secretária de imprensa da Casa Branca o confirmou. Incomum é este anúncio da escolha para a direção da campanha a três anos da eleição presidencial.



Brad Parscale, o responsável pela nova investida eleitoral, conta com “a completa confiança da família e é a pessoa perfeita para estar ao leme da campanha”, sublinhou Eric Trump, um dos filhos do Presidente.



Outra voz a erguer-se para tecer elogios a Parscale foi a de Jared Kuchner, genro do Presidente norte-americano, para quem o escolhido foi “essencial ao trazer tecnologia disciplinada e uma abordagem pró-dados para a campanha de 2016”.



O círculo de Trump deixou também claro que espera desempenhar um papel ativo nas eleições intercalares de 2018 para o Capitólio, “dando apoio geral a candidatos, patrocínios e reunindo o apoio das bases, ao contactar apoiantes de Trump em distritos e nos Estados”.

“A América primeiro”



Brad Parscale, o homem que cunhou o bordão America First - “A América primeiro”, grito de guerra da campanha presidencial de Donald Trump – gere uma empresa sediada na Florida, a Parscale Strategy, que trabalha para o Comité Nacional Republicano; uma das suas missões é desenvolver a base de dados dos pequenos doadores do GOP (Grand Old Party, designação tradicional do Partido Republicano).



O agora diretor de campanha foi um dos poucos elementos que resistiram a sucessivas recomposições da equipa eleitoral republicana na última corrida à Casa Branca. De resto, o seu envolvimento direto na política só começou em 2015. Antes disso trabalhava como criador de sites e estratega digital para os negócios do grupo Trump.



A imprensa dos Estados Unidos assinala que, na voragem da campanha de 2016, Parscale acabou por exceder as funções de diretor digital, gerindo todas as despesas com anúncios televisivos e online, além de promover uma rede de pequenos doadores.



Entrevistado em 2017 no programa da CBS 60 Minutes, Brad Parscale revelou ter sido severamente criticado pelo próprio Donald Trump quando os gastos com a campanha digital começaram a crescer.



“Na verdade fui esmagado. Foi a primeira vez. Nunca o tinha visto gritar com alguém, muito menos comigo”, recordou.



Mesmo sem a confiança inicial do candidato, Parscale perseverou. Na derradeira semana da campanha apostou em Estados que davam sinais de mudanças nas intenções de voto, em detrimento da democrata Hillary Clinton. Desinvestiu, para tal, na Virginia e no Ohio.



“Peguei em cada cêntimo que pude e investi-os no Michigan e no Wisconsin. E comecei a comprar anúncios, no digital e na televisão”, contou ao 60 Minutes. Trump reconheceria, no cair do pano sobre a campanha, a importância dos meios digitais, que um dia chegou a considerar uma “treta”.

Dossier Rússia

O novo diretor de campanha tem reiterado que não esteve envolvido em qualquer tipo de concertação com agentes russos para influenciar a corrida presidencial de 2016. Revelou ter dito isso mesmo, à porta fechada, perante os comités de informações do Senado e da Câmara dos Representantes, em 2017.



Ainda assim, como aponta a CNN, não se livrou das malhas da controvérsia em torno da Cambridge Analytica, a empresa de análise de dados informáticos que contratou para a campanha de Donald Trump. E que tem estado no radar do procurador especial Robert Mueller, responsável pela investigação às suspeitas de conluio com Moscovo.



Segundo a cadeia televisiva norte-americana, o presidente executivo da Cambridge Analytica, Alexander Nix, tentou, em 2016, contactar o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, numa tentativa de retirar acrescidos dividendos políticos do correio eletrónico pirateado de Hillary Clinton. A empresa garante que o CEO nunca chegou à fala com Assange.



Pascale afiança não estar ao corrente das ações atribuídas a Nix, alegando que só contratou a Cambridge Analytica por causa dos talentos de um dos seus peritos, Matt Oczowski, que queria chamar ao esforço eleitoral de Trump. A campanha acabaria por contar com a colaboração de vários analistas daquela empresa.



Por outro lado, em novembro do ano passado, quando esteve na WebSummit, em Lisboa, Brad Parscale deixou escapar que a Rússia pode, de facto, ter interferido na eleição presidencial norte-americana. E que ele mesmo foi manipulado por uma agência russa no Twitter. Sustentou, todavia, que, a ter acontecido, a interferência de Moscovo não foi decisiva para o desfecho da votação.