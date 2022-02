"Mercenária do Governo". Polícia estatal indiana acusada de assassinar muçulmanos e dalits

De acordo com uma investigação do jornal The Guardian , em seis casos analisados de mortes sob custódia e em tiroteios policiais, alegadamente em legítima defesa, a partir de 2018, os acusados de realizar e encobrir homicídios são os mesmos: a polícia de Uttar Pradesh, sob o governo do atual ministro-chefe, Yogi Adityanath, e o seu partido Bharatiya Janata (BJP).Advogados e ativistas alegam que Adityanath adotou a política “thok denge”, que significa “disparar contra eles”, e que a polícia terá começado a fazer “justiça imeadiata”, mutilando ou executando aqueles que consideram criminosos, sendo recompensada profissionalmente por isso.Em ambos os casos, a polícia é acusada de esconder a verdade por detrás das mortes e as famílias das vítimas são muitas vezes pressionadas ou ameaçadas a retirarem as acusações e a permanecerem em silêncio.

Dois ex-polícias admitiram ao Guardian que a maioria dos chamados “encouter killings” foi manipulada pela polícia.

Nos últimos cinco anos, de acordo com o governo, houve mais de 8700 tiroteios envolvendo a polícia no Estado, e mais de 150 mortes.

“Polícia é mercenária do Governo”

Oficialmente foram registadas 23 mortes nos últimos três anos, mas Mehmood Pracha, um dos poucos advogados que levou casos de homicídios sob custódia ao mais alto tribunal da Índia, disse que o número real será “significativamente superior”.Arun Valmiki, “dalit” de 30 anos, residente em Agra, uma cidade do Estado de Uttar Pradesh, morreu alegadamente de ataque cardíaco sob custódia policial em outubro de 2021. A polícia não partilhou o relatório “post mortem” com a família da vítima, que acusa a polícia de ter torturado e eletrocutado Valmiki até à morte.“A polícia pressionou-se a dizer que o meu irmão tinha problemas cardíacos, mas não é verdade – ele era forte e saudável”, disse o irmão de Valminki a, Sonu Narwal.O mesmo se passou com Ziauddin, um empresário muçulmano de 38 anos, que morreu sob custódia policial em março de 2021 depois de ser detido por suposto roubo. A polícia alegou que Ziauddin morreu de ataque cardíaco durante o interrogatório, apesar de estar em boa saúde.Quando o corpo de Ziauddin foi devolvido à sua família, estava coberto de marcas de tortura, incluindo queimaduras de cigarro, hematomas no pescoço e no corpo, e sinais de que havia sido eletrocutado, visíveis em fotografias acedidas pelo

Governo e polícia rejeitam acusações

O Governo de Uttar Pradesh nega, no entanto, todas as acusações.Prashant Kumar, diretor-geral da polícia em Uttar Pradesh, argumentou que a polícia estatal segue rigorosamente todos os procedimentos e diretrizes estabelecidas pelos tribunais e pela Comissão Nacional de Direitos Humanos.O Estado indiano de Uttar Pradesh, o mais populoso do país, com 200 milhões de habitantes (equivalente ao Brasil), vai a eleições para decidir se o Governo de Adityanath, eleito em 2017, deve continuar no poder durante mais cinco anos. O antigo responsável e líder do Partido Samajwadi (SP) Akilesh Yadav é visto como a principal ameaça à hegemonia do partido nacionalista hindu de Modi.As eleições, com 150 milhões de cidadãos chamados às urnas, tiveram início a 10 de fevereiro e terminam a 7 de março. Os resultados serão anunciados a 10 de março, tendo sido considerados tanto pelo primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, como pelo ministro do Interior, Amit Shah, fundamentais para o futuro do país e do governo do BJP.