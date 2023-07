Mercosul e UE procuram regularizar relações comerciais

"Estamos próximos e em sintonia, mas temos de ser pacientes porque os distintos ciclos políticos nos países fazem com que alguns de nós trabalhem há alguns anos e outros tenham acabado de assumir a presidência e necessitam de rever documentos", afirmou à agência noticiosa Efe a secretária das Relações Económicas Internacionais da Argentina, Cecilia Todesca Bocco.

Uma cimeira do Mercosul começou segunda-feira na Argentina, um dos países-membros do "bloco económico" formado ainda por Brasil, Paraguai e Uruguai, sob o apelo a uma relação mais equilibrada com a UE.

Após 20 anos de duras conversações, a UE e o Mercosul alcançaram em junho de 2019 um acordo político geral para selar um pacto de livre comércio, mas deixaram pendente a resolução de alguns aspetos técnicos.

A resolução complicou-se com o aparecimento de novas exigências de ambas as partes, incluindo exigências ambientais comunicadas em fevereiro pela UE ao Mercosul e às quais os sul-americanos devem responder com uma contraproposta para que as negociações possam avançar.

Segundo Cecilia Todesca Bocco, uma vez redigida a contraproposta, esta será enviada a Bruxelas para que UE e Mercosul possam acordar como prosseguir com as negociações técnicas.

A cimeira, que começou por reunir ministros, contará com chefes de Estado esta terça-feira, dia em que o Brasil assumirá a presidência semestral do Mercosul.

A reunião magna deverá permitir, ainda, a retoma dos trabalhos, suspensos em 2019, para a adesão da Bolívia ao Mercosul. O país representa 67% do Produto Interno Bruto (PIB) da América do Sul e mais de metade da população latino-americana.