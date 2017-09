Merkel à procura de aliados após vitória dececionante

Jorge Almeida - RTP25 Set, 2017, 09:31 / atualizado em 25 Set, 2017, 09:39 | Mundo

Angela Merkel saiu vencedora das eleições legislativas na Alemanha, mas o sabor da vitória é amargo. A CDU obteve apenas 33 por cento dos votos, o pior resultado desde 1949. “Uma vitória de pesadelo”, escreveu o jornal Bild.



A líder da CDU reúne-se esta segunda-feira com as estruturas dirigentes na sede do partido conservador para analisar os resultados e traçar uma estratégia de formação de governo.



As primeiras vozes de dissonância emanaram dos seus apoiantes da CSU da Baviera, que nos últimos dois anos apelaram à chanceler para virar à direita.







"Nós deixámos o flanco direito aberto e agora temos que preencher o vazio com posições claras", afirmou o líder da CSU, Horst Seehofer.



O jornal liberal de esquerda Süddeutsche Zeitung escreveu nas suas linhas principais: “A consternação reina nas fileiras conservadoras”.

Terramoto político

Tal como previam as sondagens, a AfD, o partido de extrema-direita, entra pela primeira vez na Câmara dos Deputados com 12,6 por cento dos votos.



É um tremendo choque para muitos alemães, que basearam a sua identidade no pós-guerra numa luta contra o extremismo e na procura de compromissos de arrependimento para os crimes perpetrados pelo III Reich.



Com uma campanha agressiva, em muitos casos seguindo o modelo de Donald Trump, a Alternativa para a Alemanha obteve um resultado histórico na política do país.







"A progressão dramática dos populistas de direita é um ponto de viragem histórico para a vida política alemã", considera o jornal conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung.



O co-líder da AfD, Alexander Gauland, declarou mesmo "caça aberta à senhora Merkel".

Jamaica

Uma solução maioritária para um novo Bundenstag passa por uma aliança sem precedentes com os liberais do FDP (10,7 por cento dos votos) e os Verdes (8,9 por cento).



A formação de um novo governo não vai ser tarefa fácil, depois de o SPD ter decidido pôr um ponto final parágrafo à denominada grande coligação com a CDU. Os social-democratas, liderados por Martin Schulz, foram a segunda força política mais votada com 20,5 por cento, muito abaixo dos 25,7 obtidos nas eleições de 2013.







A possível coligação entre a CDU, o FDP e os Verdes é conhecida como “Jamaica” devido às cores preto, amarelo e verde dos três partidos. Porém, esta união existe apenas desde a primavera e somente a nível regional, no pequeno Estado nórdico de Schleswig-Holstein.



O grande problema é que estes três partidos têm posições diferentes em questões-chave como a imigração, o futuro dos carros a diesel e a liberalização do carvão.



O líder dos liberais, Christian Lindner, já estabeleceu uma condição para entrar no governo: a rejeição do reforma da Zona Euro idealizada pelo Presidente francês, Emmanuel Macron.



As negociações podem levar meses. Desde as primeiras eleições pós-guerra em 1949, o partido mais votado conseguiu sempre formar uma maioria.



Caso contrário, Angela Merkel não poderá ser nomeada chanceler pela quarta vez e serão marcadas novas eleições legislativas.