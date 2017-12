Merkel apela aos alemães para que consigam ultrapassar "a divisão" na sociedade

Lusa31 Dez, 2017, 08:44 / atualizado em 31 Dez, 2017, 09:10 | Mundo

"Desejo para o Ano Novo que voltemos a ser mais conscientes daquilo que nos une mais profundamente, que ponhamos novamente e claramente em primeiro plano aquilo que é comum, que nos esforcemos novamente para ter mais respeito pelos outros, e respeito no sentido mais amplo: sermos atentos, escutarmos mesmo [os outros] e sermos compreensivos", disse Merkel.

A chefe de governo afirmou que "lutar pelas respostas corretas faz parte de uma democracia forte", e sublinhou que a Alemanha é uma "sociedade com uma pluralidade de vozes" unida, ao mesmo tempo, pelos valores da sua constituição, ou seja, "o respeito pela inviolável dignidade de cada pessoa e das suas liberdades individuais".

Merkel disse que está consciente da preocupação demonstrada por muitos cidadãos alemães quanto à coesão social na Alemanha, onde "há muito tempo que não havia opiniões tão díspares", ao ponto de "alguns chegarem mesmo a falar de fratura na sociedade".

Para uns, indicou, a Alemanha é um "país maravilhoso onde se vivem os valores da Lei Fundamental, um país forte e de êxito económico", com uma "sociedade aberta e plural".

Por outro lado, disse Merkel, outros sublinham que são muitas as pessoas na Alemanha que não participam nesta prosperidade, que ficam sozinhas quando os seus filhos emigram para as grandes cidades, que temem a elevada delinquência e a violência e que se questionam sobre como se pode organizar e orientar as migrações que se dirigem à Alemanha.

A chanceler disse que ambas as opiniões são uma realidade na Alemanha: "a prosperidade e a confiança, mas também os medos e as dúvidas".

Por isso mesmo, disse Merkel, é preciso um Estado forte que defenda as regras da convivência e que vele pela segurança de todos.

Merkel disse que está "comprometida com esta missão, e também com a tarefa de conseguir no novo ano um governo estável para a Alemanha".