Merkel aponta caminho. UE precisa de maior capacidade de produção de vacinas

"As unidades de produção britânicas estão a fabricar para a Grã-Bretanha e os Estados Unidos não estão a exportar, então dependemos do que podemos fazer na Europa", afirmou Merkel.



“Temos que assumir que o vírus, com suas mutações, pode ocupar-nos por muito tempo, então a questão vai muito além deste ano”, disse ainda a chanceler alemã.



Para Merkel, há muito trabalho ainda por fazer nesse sentido, até porque é preciso garantir que o resto do mundo também recebe vacinas, porque, se isso não acontecer, vão continuar a surgir novas mutações que podem, eventualmente, tornar-se resistentes, e isso não é bom para nenhum país.







Para Merkel, a lentidão do processo deve-se mais à falta de capacidade de produção de vacinas dentro do bloco do que propriamente às aquisições de vacinas realizadas pela Comissão Europeia.





A chanceler alemã voltou a defender a decisão de a compra de vacinas ter sido realizada de forma conjunta com os outros Estados-membros da União Europeia.





Se isso não acontecesse, afirmou, seria um rude golpe no coração da União.





"Apesar de todas as queixas, foi correto confiar na aquisição e aprovação conjunta de vacinas na União Europeia", disse Merkel.





"Agora que vemos que mesmo pequenas diferenças na distribuição de vacinas causam grandes discussões. Não gostaria de imaginar se alguns Estados-membros tivessem vacinas e outros não. Isso abalaria o mercado interno no seu núcleo", afirmou Merkel.







c/ agências