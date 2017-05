Merkel avisa Reino Unido que pagará "o preço" de limitar livre circulação de pessoas

Graça Andrade Ramos - RTP 17 Mai, 2017, 15:46 / atualizado em 17 Mai, 2017, 15:49 | Mundo

"Se o Governo britânico põe fim à livre circulação de pessoas, isso terá o seu preço", afirmou Angela Merkel.





"Isso não é maldade", acrescentou.



"Eu não posso ter todas as partes boas e depois dizer que haverá um limite máximo de 100 mil ou de 200 mil cidadãos, mais não, ou só investigadores, mas por favor mais ninguém. Isso não irá funcionar", disse a chanceler.



Num cenário desses, os restante 27 membros da União Europeia teriam de se debruçar sobre que novos obstáculo adicionais teriam de ser erguidos para compensar, referiu ainda Merkel.



A chanceler referiu ainda aos sindicalistas do G20 que os acordos de comércio livre devem ser "mais do que simplesmente eliminar tarifas", sendo essencial "determinar níveis básicos de proteção ambiental e de proteção do consumidor".



"Um acordo comercial atual", acrescentou, "tem de ter mecanismos transparentes de resolução de conflitos".



Merkel avisou que o protecionismo pode "prejudicar toda a gente" num mundo em que 450 milhões de empregos dependem de cadeias de distribuição globais.



Estas "começam com a extração de recursos naturais que passam por muitas mãos em diferentes países antes de se tornaram finalmente produtos comerciáveis. Quem bloquear ou colocar obstáculos a estas cadeias prejudica toda a gente", explicou Angela Merkel.