Merkel condena discriminação de habitantes de regiões em confinamento

"É completamente inaceitável e constitui um comportamento repugnante que as pessoas em Gütersloh e em Warendorf sejam por vezes insultadas e as suas viaturas riscadas", considerou Steffen Seibert no decurso da sua habitual conferência de imprensa em Berlim.

"Devemos demonstrar respeito e simpatia uns em relação aos outros, em particular nas situações difíceis", acrescentou o porta-voz da chanceler, acrescentando que qualquer pessoa pode subitamente deparar-se com um surto da covid-19.

Na terça-feira, a Alemanha instaurou pela primeira vez um reconfinamento a nível local no estado da Renânia do Norte-Vestefália (oeste), que abrange mais de 600.000 pessoas, face à erupção de um importante foco de contaminação proveniente do maior matadouro da Europa.

O país, definido como um modelo de gestão da pandemia do coronavírus, foi um dos primeiros na Europa a iniciar o desconfinamento há cerca de sete semanas.

Entre os 1.655 testes realizados entre a população de Gütersloh, apenas três pessoas foram declaradas positivas à covid-19 indicaram na quinta-feira as autoridades locais.

Diversos estados regionais alemães decidiram não acolher as pessoas provenientes desses cantões, caso desejem passar férias no seu território.

Um casal proveniente de Gütersloh foi forçado a abandonar a ilha de Usedom, no norte, enquanto a Baviera, região montanhosa e de tradição turística, anunciou que os seus hotéis não aceitariam reservas provenientes das regiões de alto risco.

O chefe do governo da Renânia do Norte-Vestefália, Armin Laschet, aconselhou as pessoas que desejem viajar na Alemanha a efetuarem previamente testes para provar que não são portadoras do vírus.

"Mas não é normal que os habitantes do cantão de Gütersloh sejam abertamente estigmatizadas", lamentou.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 487 mil mortos e infetou mais de 9,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (124.415) e mais casos de infeção confirmados (mais de 2,42 milhões).

Seguem-se o Brasil (54.971 mortes, mais de 1,22 milhões de casos), Reino Unido (43.230 mortos, quase 308 mil casos), a Itália (34.678 mortos e mais de 239 mil casos), a França (29.752 mortos, mais de 197 mil casos) e a Espanha (28.330 mortos, mais de 247 mil casos).

A Rússia, que contabiliza 8.770 mortos, é o terceiro país do mundo em número de infetados, depois dos EUA e do Brasil, com quase 620 mil, seguindo-se a Índia, com mais de 490 mil casos e 15.301 mortos.