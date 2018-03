Merkel deve formar novo Governo. SPD aprova coligação

RTP04 Mar, 2018, 09:00 / atualizado em 04 Mar, 2018, 13:25 | Mundo

Uma decisão que coloca um ponto final num impasse político que já dura há cinco meses, desde as eleições de setembro.



Os militantes do SPD - 66% - mostraram-se favoráveis à coligação. 33 por cento votaram contra.



Os 463.723 militantes sociais-democratas foram convocados para esta votação, vinculativa, que decorreu por correspondência entre 20 de fevereiro e 2 de março.

Acordo oportunidade para a Europa

Acordo servirá para "que a Europa ultrapasse a encruzilhada em que se encontra"

Com o acordo aprovado pelos militantes, a câmara baixa do parlamento, Bundestag, deve aprovar o novo governo a 14 de março, quase seis meses depois das eleições de 24 de setembro.Em reação a esta decisão, Angela Merkel afirmou já esta manhã que um novo governo da CDU com o SPD será constituído "para o bem" da Alemanha. "É uma boa decisão para o SPD e, em especial, para a Alemanha. O novo governo tem muito trabalho para fazer e deve começar a fazê-lo rapidamente. Foi um resultado claro", disse a chanceler alemã.Num comunicado, Merkel comentava a aprovação por mais de dois terços dos militantes do SPD do acordo de coligação com os conservadores, num referendo interno.A secretária-geral da União Democrata-Cristã (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer, também se congratulou com os resultados da votação interna do SPD, seguindo a mesma linha de Merkel: "é uma boa decisão [para os sociais-democratas] e, sobretudo, para o país".Segundo Kramp-Karrenbauer, e continuando no mesmo tom de Merkel, o SPD assume, assim, "a sua responsabilidade institucional" num Governo conjunto e que tem muito trabalho pela frente."Há um acordo de coligação negociado que é uma boa base para construir os pilares do futuro, através de melhorias concretas. Agora é o tempo de trabalhar e torná-lo realidade", indicou a secretária-geral da CDU.Numa mensagem no Twitter, o primeiro-ministro, António Costa, considerou que o acordo entre os conservadores e os sociais-democratas na Alemanha "abre uma boa oportunidade para o futuro da União Europeia"."O acordo SPDDE/CDU abre uma boa oportunidade para o futuro da União Europeia. A aprovação deste acordo foi seguramente uma decisão difícil, que exigiu muita coragem aos militantes do SPD, mas é um passo decisivo para o futuro da Europa", escreveu António Costa.Também o Presidente da República saudou a aprovação da coligação governamental na Alemanha, que considerou poder contribuir para ultrapassar "a encruzilhada" em que se encontra a Europa."O Presidente da República saúda os resultados da votação interna no SPD, que permitem uma solução de Governo na Alemanha com o potencial para contribuir para que a Europa ultrapasse a encruzilhada em que se encontra", lê-se num comunicado publicado no site da Presidência.Marcelo Rebelo de Sousa sublinha "o papel fundamental do Presidente da República alemão, Franz-Walter Steinmeier, que, no uso dos seus poderes constitucionais, tudo fez para que esta fórmula governativa se concretizasse".O chefe de Estado português recebeu esta semana o seu homólogo alemão numa visita oficial de dois dias a Portugal.(C/ Lusa)