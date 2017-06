Merkel diz estar "muito preocupada" e apela ao diálogo

Lusa 10 Jun, 2017, 09:42 | Mundo

"A situação é realmente muito difícil [para os venezuelanos] e a solução não é fácil. Estamos todos muito preocupados", afirmou Merkel, no início de uma visita oficial ao México, a segunda que realiza desde 2008, admitindo que a única coisa que podem fazer é instar as partes a dialogarem e tentar influenciá-las.

Na Argentina, primeira escala de uma breve visita pela América Latina, a chanceler alemã tinha apelado aos países da região para não desistirem de envidar esforços com vista a alcançar-se "uma solução pacífica" para a crise que a Venezuela atravessa.

"Muitas pessoas estão a sofrer por causa da desastrosa situação de escassez num país com muitos recursos", enfatizou, durante uma palestra com jovens estudantes e cientistas, lamentando ainda as "dezenas" de mortes registadas nos protestos que duram há dois meses.

As declarações não agradaram à ministra dos Negócios Estrangeiros da Venezuela, Delcy Rodríguez, que rejeitou, através da rede social Twitter, os comentários de "ingerência", por "promoverem a violência opositora", instando a chanceler alemã a "informar-se sobre o modelo inclusivo da revolução bolivariana".

A Venezuela encontra-se mergulhada numa grave crise política que opõe o Presidente do país, Nicolás Maduro, ao parlamento, dominado pela oposição.

Os protestos intensificaram-se no princípio de abril, com a oposição a convocar manifestações para exigir a destituição de magistrados do Supremo Tribunal devido à sua decisão de assumir as funções do parlamento, dominado pela oposição, a qual foi revertida pouco tempo depois, bem como eleições antecipadas e a libertação de presos políticos e do fim da repressão.

As manifestações, das quais muitas resvalaram em violentos confrontos, agravaram-se com o anúncio, no início de maio, do arranque do processo de criação de uma Assembleia Constituinte para reformar a Constituição, como a única forma de garantir a paz, numa decisão vista pela oposição como um golpe de Estado e uma forma de Maduro conseguir perpetuar-se no poder.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela informou, na quarta-feira, que foi aprovada a realização da eleição da Assembleia Constituinte no próximo doa 30 de julho e a proposta de submeter a referendo o texto redigido pelo novo órgão.

Segundo dados divulgados recentemente pelo ministro da Comunicação e Informação da Venezuela, Ernesto Viegas, pelo menos 82 pessoas morreram desde abril. No entanto, segundo o Ministério Público, o número de vítimas mortais é de 67.