Merkel diz que acordo é "um grande passo" apesar de não incluir a Polónia

"A Polónia não está em posição de se comprometer (...) mas ainda assim este é um grande passo em frente", disse Merkel aos jornalistas no final do primeiro dia da cimeira europeia.

A chanceler reconheceu estar "relativamente satisfeita" depois de os países da UE terem demonstrado que "não estão divididos" na área da política climática.

De acordo com Merkel, os Estados-membros realizaram na quinta-feira "intensos debates" nos quais expressaram o compromisso em avançar para uma "mudança radical no campo da energia".

No final do primeiro dia de cimeira, já de madrugada, o novo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, anunciou "um acordo sobre a neutralidade carbónica até 2050", após discussões intensas entre dirigentes europeus, tendo a Polónia ficado de fora, mas sem bloquear as conclusões do Conselho.

Os líderes da União Europeia tinham procurado chegar a acordo para atingir a neutralidade carbónica até meados deste século na cimeira de junho último, mas na altura o objetivo foi vetado por Polónia, Hungria, República Checa e Estónia.