Merkel diz-se pronta para ser candidata em novas eleições

RTP20 Nov, 2017, 17:21 | Mundo

Numa entrevista ao canal público alemão ARD, Angela Merkel disse que está "muito cética" quanto à ideia de formar um governo minoritário, a outra opção para se manter no poder.

"Os meus planos não incluem um governo minoritário. Não quero estar hoje a dizer `nunca`, mas estou muito cética e penso que a melhor maneira seria fazer novas eleições", disse.

A chanceler insitiu que o Alemanha tem necessidade de um governo estável que não tem de procurar uma maioria para cada decisão.

A União Democrata-Cristã (CDU), de Merkel, que venceu as legislativas sem maioria, com 33%, viu o seu anterior parceiro de governo, o Partido Social-Democrata (SPD, 21,5%) recusar uma nova coligação, e iniciou conversações com o Partido Liberal (FDP, 10,7%) e com os Verdes (8,9%), mas, no domingo, os liberais anunciaram que abandonam as negociações.

Apesar do cenário de crise, Angela Merkel recusa a ideia de se demitir, ao fim de 12 anos no poder."Serei de novo candidata", insitiu Merkel quando questionada de se avançar para um cenário de eleições antecipadas, uma "via preferível" a um cenário de governo minoritário.Angela Merkel diz estar focada em encontrar um governo estável para a Alemanha e argumentou que vai agora esperar para ver as reações dos partidos depois das conversações com o Presidente Frank-Walter Steinmeier, na quarta-feira.A chanceler