Merkel envia fragata alemã ao Mar do Sul da China como aviso a Pequim

O Governo da Chanceler Angela Merkel enviou a fragata Bayern, revelou a televisão indiana WION. É a primeira intervenção militar alemã na área em quase duas décadas. A Alemanha junta-se a outras potências marítimas que fazem sentir ali a sua presença como um aviso a Pequim.

e prosseguir depois a sua missão, de sete meses, até à Austrália, Japão, Coreia do Sul e Vietname.da zona e têm sido pretexto para diversos incidentes e provocações com as forças navais dos Estados Unidos.Ao referir-se à viagem, a ministra alemã da Defesa, Annegret Kramp-Karrenbauer, afirmou que "".A fragata alemã da classe Brandeburgo já largou e deverá manter-se em rotas comerciais normais e evitar o estreito de Taiwan. A viagem visa contudo frisar queO Mar do Sul da China inclui uma série de atóis, recifes e pequenos arquipélagos, onde Pequim tem instalado bases militares à revelia de acordos internacionais e das zonas marítimas de outros países como as Filipinas e o Vietname.Os pescadores filipinos queixam-se de estarem a sofrer ataques quase diários no mar alto por parte de navios e embarcações com tripulações chinesas, acusações negadas pela China.