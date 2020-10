Merkel reúne-se na terça-feira com líder da oposição bielorrussa

A opositora Svetlana Tikhanovskaya será recebida na chancelaria e "as consequências das eleições presidenciais" na Bielorrússia serão abordadas, de acordo com a porta-voz do Governo alemão, Ulrike Demmer.

A líder da oposição bielorrussa já se encontrou com o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, no final de setembro.

As presidenciais de 09 de agosto na Bielorrússia deram a vitória ao Presidente Alexander Lukashenko, no poder há 26 anos, atribuindo-lhe 80% dos votos e 10% à sua principal rival, Svetlana Tikhanovskaya.

As eleições foram, no entanto, consideradas fraudulentas, sendo contestadas pela oposição e não reconhecidas pela União Europeia (UE) e, desde então, têm-se multiplicado as manifestações nas ruas da Bielorrússia, apesar das repressões das autoridades.