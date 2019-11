Mesmo sem muro ainda há diferenças na Alemanha unificada

Foto: Cláudia Aguiar Rodrigues - Antena 1

O Muro de Berlim começava a ruir, faz amanhã 30 anos e do lado oriental alemão estava Jorg Stiehler. O atual arquiteto, na altura com 16 anos acabou por fugir com a mãe, poucos meses antes da queda do muro.