Metade dos passageiros em voo da Índia para Austrália ficam em terra

O voo da companhia Qantas, fretado pelo Governo australiano, tem capacidade para transportar 150 cidadãos retidos na Índia, fazendo a primeira ligação entre os dois países desde as restrições impostas no passado dia 30 de abril.

A Índia é neste momento um dos países mais afetados pela crise sanitária.

O responsável do Governo australiano pelas relações com a Índia, Barry O`Farrel disse que "numerosos" passageiros que tinham programado viajar não vão ser autorizados a embarcar em Nova Deli porque apresentaram testes que indicam estarem infetados com covid-19.

"Estou desapontado, assim como os australianos que não vão poder embarcar no voo", disse O`Farrel à Australian Broadcasting Corp. (ABC).

"A minha equipa na Índia trabalhou muito para lhes prestar assistência e conseguir lugares neste voo, porque estão vulneráveis", acrescentou o responsável.

Há cerca de 10 mil cidadãos australianos, ou estrangeiros residentes na Austrália, que se encontram na Índia aguardando uma possibilidade de regressar a casa.

Mais de mil pessoas foram consideradas "vulneráveis" e, por isso, foi-lhes dada prioridade pelo governo australiano.

Mais de 40 passageiros que se registaram no primeiro voo testaram positivo com covid-19 e outros 30 foram rejeitados por terem estado em contacto com pessoas infetadas com SARS CoV-2, disse à Associated Press uma fonte oficial australiana não identificada.

De acordo com notícias difundidas pela Nine Network News, 48 pessoas foram testadas como positivas e 24 não podem viajar por causa dos contactos que mantiveram com infetados.

O voo da Qantas deve chegar sábado a Darwin, no norte da Austrália, onde todos os passageiros vão permanecer em quarentena em instalações preparadas para o efeito.

O`Farrel disse que os lugares vazios não podem ser ocupados por causa das medidas de distanciamento sanitário impostas pelas autoridades australianas.

"Nós estamos no meio de uma `crise covid` aqui na Índia e são precisas pelo menos 24 horas, ou mais, para obtermos os resultados dos testes", disse ainda O`Farrell.

O mesmo responsável disse que os passageiros que foram impedidos de viajar são "elegíveis" em futuras ligações aéreas assim que apresentem condições de saúde necessárias.

O governo de Camberra prevê que o próximo voo de repatriamento ocorra no próximo dia 23 de maio.

Pelo menos seis voos fretados pelo governo australiano devem fazer ligações de repatriamento até ao final do mês.

A Austrália prevê que as ligações regulares internacionais são impossíveis de ser restabelecidas com a Índia até meados de 2022.